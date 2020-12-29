ربط قياس رضا المستفيدين في أداء مع منصة وطني

2020-12-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة – أداء – راشد القعود، عن ربط خدمة قياس رضا المستفيدين التي يقوم بها المركز مع منصة وطني لتوحيد الممارسات والمنهجيات.

وقال مدير مركز أداء : تسهيلًا على المستفيد وضمان سلاسة وصوله إلى جميع تقييمات الخدمات الحكومية، بدأ مركز أداء بربط خدمة قياس رضا المستفيد لدى الجهات الحكومية بمنصة وطني، ويعمل هذا الربط على توحيد الممارسات والمنهجيات المتبعة في قياس رضا المستفيد وتعزيز الأداء العام للخدمات الحكومية.