- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم ربط قياس رضا المستفيدين في أداء مع منصة وطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ربط قياس رضا المستفيدين في أداء مع منصة وطني
لتوحيد الممارسات والمنهجيات وتعزيز الأداء الحكومي
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف المدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة – أداء – راشد القعود، عن ربط خدمة قياس رضا المستفيدين التي يقوم بها المركز مع منصة وطني لتوحيد الممارسات والمنهجيات.
وقال مدير مركز أداء : تسهيلًا على المستفيد وضمان سلاسة وصوله إلى جميع تقييمات الخدمات الحكومية، بدأ مركز أداء بربط خدمة قياس رضا المستفيد لدى الجهات الحكومية بمنصة وطني، ويعمل هذا الربط على توحيد الممارسات والمنهجيات المتبعة في قياس رضا المستفيد وتعزيز الأداء العام للخدمات الحكومية.
كانت هذه تفاصيل خبر ربط قياس رضا المستفيدين في أداء مع منصة وطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.