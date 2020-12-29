كيف تصنع ملصقات WhatsApp خاصة بك ؟

2020-12-29

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

ملصقات WhatsApp هي طريقة سريعة وممتعة لنقل الأفكار والمشاعر عند الدردشة، لكن ماذا لو رغبت في ابتكار مجموعة ملصقات من لقطات خاصة بك؟ إليك كيفية القيام بذلك على جهازي آندرويد وآيفون.

هناك عدد من التطبيقات الخاصة بالملصقات على متجر قوقل Google Play لنظام الآندرويد وأيضًا على متجر تطبيقات آيفون، لكنك لست بحاجة إلى تطبيقات تابعة لجهات خارجية، ولا تحتاج إلى أن تكون مطور تطبيقات لإنشاء حزمة ملصقات خاصة بك.

كل ما تحتاجه هو بعض الصور وسيتولى تطبيق Sticker.ly المتوفر على كل من آيفون وآندرويد بالباقي، ويحتوي التطبيق على أداة ذكية لإزالة الخلفية، بحيث يمكنك إنشاء ملصقات للتفاعل باستخدام وجهك فقط، وسوف ينبهر أصدقاؤك ببراعتك.

كيفية صنع ملصقات WhatsApp

1- قم بتنزيل تطبيق Sticker.ly على جهازك الذكي

2- اجمع الصور التي ستستخدمها لإنشاء حزمة الملصقات.

3- نزل الصور التي تحتاجها، أو التقط الصور التي ستستخدمها في ملصقاتك.

4- إذا كنت ستنشئ مجموعة ملصقات باستخدام صورك الذاتية، فتأكد من التقاط صور سيلفي باستخدام خلفية محايدة.

5- افتح التطبيق وانقر على علامة إضافة + الموجودة في شريط الأدوات السفلى.

6- اختر اسمًا لحزمة الملصقات الخاصة بك ثم انقر فوق إنشاء Create.

7- بعد ذلك اضغط على زر إضافة ملصق Add sticker.

8- انتقل إلى الألبوم حيث حفظت صورتك واضغط عليها.

9- سيتم فتح الصورة، وسترى خيار قص الخلفية، اضغط على زر تلقائي Auto، وإذا كانت صورتك تحتوي على خلفية ومقدمة واضحتين، فيجب أن يقوم التطبيق تلقائيًا بإزالة الخلفية بالكامل، فالتطبيق جيد حقًا في هذا، ولكن إذا كانت الصورة صعبة، يمكنك النقر فوق الزر ضبط Adjust.

10- الآن، استخدم أصابعك لمسح أو استعادة أجزاء من الصورة، ويمكنك أيضًا إضافة بعض النص على الملصق باستخدام خيار النص Text، كتب النص ثم حركه، ويمكنك أيضًا تغيير نمط النص من أعلى التطبيق، بعد ذلك قم بحفظ تم ثم حفظ.

بهذه الخطوات تكون قد صنعت للتو ملصقك الأول، اضغط على زر إضافة ملصق مرة أخرى لإنشاء واحد آخر، وستحتاج إلى ثلاثة ملصقات على الأقل لإنشاء حزمة ملصقات.

بمجرد إنشاء جميع ملصقات WhatsApp الخاصة بك، انتقل إلى صفحة حزمة الملصقات sticker pack page وانقر على زر إضافة إلى واتساب.

سيؤدي هذا إلى فتح تطبيق WhatsApp وتشغيل شاشة استيراد الملصقات، وهنا يمكنك معاينة جميع الملصقات، اضغط ببساطة على زر حفظ لإضافتها إلى حسابك، وبهذا تكون قد تمت إضافة حزمة ملصقات WhatsApp الخاصة بك إلى التطبيق وهي جاهزة للاستخدام عبر الدردشات.



