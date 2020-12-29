شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر لـ الخليج 365: الانتهاء من إجراءات المنح الجديدة للمواطنين بجدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علمت "الخليج 365" من مصادر في أمانة جدة أنه تم الانتهاء من إجراءات المنح الجديدة للمواطنين، وتتم دراستها حاليا في وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وقالت المصادر إن كثيرا من البيوت في المناطق الشعبية، تمت إزالتها لأنها آيلة للسقوط وتشكل خطورة على ساكنيها وملاكها، في حي السلامة الشعبي وغيره، وبالنسبة لمن لديهم صكوك، سيتم منحهم رخص بناء لمن يرغب وفقا للمخطط المعتمد.

وأضافت المصادر: بالنسبة الرويس فهو تابع لشركة جدة، وتمت إزالة البيوت الآيلة للسقوط. وهناك دراسة يتم إعدادها لتطوير المنطقة الواقعة أمام مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، حيث ستصبح منطقة سكنية وتجارية وترفيهية.