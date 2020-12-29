شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مزرعة دواجن مخالفة في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ضبطت لجنة برئاسة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة مزرعة دواجن غير مرخصة يوجد بداخلها 29 ألف طائر في منطقة «أبو جعالة» جنوب جدة.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس عادل الشيخ أن اللجنة الفرعية المكونة من مكتب وزارة البيئة بالمحافظة والشرطة والأمانة، ومكتب العمل، وبمشاركة الجهات المساندة ممثلة ببلدية الجنوب الفرعية، وإدارة المسالخ وإدارة النظافة والمرادم وإدارة الوقاية الصحية تقوم بهذه الجولات التفتيشية، استمرارا للجهود المبذولة من قبل لجنة انفلونزا الطيور، وهي جزء من خطة متكاملة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، تقوم من خلالها بعدة جولات على المنشآت البيطرية، كمحلات بيع طيور الزينة والحيوانات الأليفة والعيادات البيطرية، وذلك لمتابعة عملها ومدى التزامها بنظام الرفق بالحيوان، ونظام مزاولة المهن الطبية البيطرية، ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية لتفشي أي وباء لا سمح الله، مشيرا إلى أن اللجنة قررت استدعاء صاحب المزرعة المخالفة، وأخذت عليه التعهدات اللازمة، وطالبته بإزالة الموقع وعدم ممارسة النشاط إلا بعد الموافقات واستخراج التصاريح اللازمة من الجهات المختصة.

من جهته، دعا مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي المستثمرين ومربي الماشية في منطقة مكة المكرمة إلى الاستفادة من الخدمات المقدمة من الوزارة، لخدمة المستفيدين في قطاعات الزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية في المملكة عبر منصة زراعي، التي تتيح استخراج وتجديد تراخيص الثروة النباتية، وتراخيص الثروة الحيوانية، وتراخيص الثروة السمكية، إضافة إلى تراخيص الخِدْمات المساندة.