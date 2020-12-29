المرافعات الشرعية.. مجلس الشورى يوافق رسميًا على النظام

صوَّت مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية بالموافقة على مشروع مقترح تعديل بعض مواد نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، المقدم استنادًا إلى المادة 23من نظام المجلس.

واتخذ المجلس قراره بالموافقة بعد استماعه خلال الجلسة (عبر الاتصال المرئي) إلى تقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، بشأن مقترح مشروع تعديل الفقرة (ج) من المادة الثالثة عشرة من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، وإضافة مادتين جديدتين (الرابعة والسبعين مكرر، والمئة مكرر) إلى ذات النظام.

جاء ذلك خلال الجلسة العادية الحادية عشرة للسنة الأولى من الدورة الثامنة التي عقدها مجلس الشورى اليوم، عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيسه الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على عددٍ من التوصيات التي تضمنها تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1439 / 1440.

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