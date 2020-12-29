إصابات كورونا الجديدة بالسعودية.. 3 مناطق تتصدر الحالات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 149 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، وتوزعت الإصابات بين 46 حالة في منطقة الرياض، و31 حالة بمنطقة مكة المكرمة و21 حالة في المنطقة الشرقية.

وسجلت منطقتا عسير والمدينة المنورة 10 حالات إصابة بكل منهما، وسجلت منطقة نجران 7 حالات وتبوك 6 وسجلت منطقتا القصيم والحدود الشمالية 5 حالات لكل منهما وحائل 3 حالات وسجلت منطقتا الجوف وجازان حالتي إصابة لكل منهما واقتصرت حالات الإصابة على تسجيل حالة واحدة في الباحة.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، تسجيل 149 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد؛ ليرتفع عدد الحالات المؤكدة في المملكة إلى 362488 حالة، بينها 2772 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، وتم تسجيل 401 حالة حرجة، و159 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل عدد المتعافين إلى 353512 حالة، مشيرة إلى أن عدد الوفيات بلغ 6204 حالات، بإضافة 8 حالات وفاة جديدة.

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