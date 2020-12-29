«خريطة التعافي» الجديدة من كورونا.. وزارة الصحة: الرياض أولًا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 159 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا في المملكة خلال الـ «24» ساعة الماضية، وتصدرت الرياض حالات التعافي بتسجيل 28 حالة، وتلتها ينبع بتسجيل 24 حالة، وجدة بتسجل 17 حالة.

وسجلت مكة والطائف 8 حالات تعاف لكل منهما، والدمام 7 ونجران 6 وسجلت المدينة المنورة والدلم والعقيق 4 حالات لكل منها، وتم تسجيل 3 حالات تعاف جديدة في كل من: خميس مشيط والجبيل، والقطيف وبقيق والقريات.

وتم تسجيل حالتي تعاف في كل من أبها وجازان والظهران وبلجرشي ورجال ألمع فيما اقتصر التعافي على حالة واحدة في كل من الرويضة وسكاكا وبريدة والباحة والهفوف ورابغ والزلفى والكامل وعيون الجواء وخيبر وصبيا تثليث والليث والقنفذة والعلا ورفحا والمذنب والعيص والخرج وقرية العليا والمبرز وبلللسمر والجفر.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، تسجيل 149 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة في المملكة إلى 362488 حالة، بينها 2772 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، و تم تسجيل 401 حالة حرجة، و159 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 353512 حالة، مشيرة إلى أن عدد الوفيات بلغ 6204 حالات، بإضافة 8 حالات وفاة جديدة.

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