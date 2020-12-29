«التأمينات»: التحقق من الاشتراك يكون إلكترونيًا

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، طريقة التحقق من الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية ردًا على استفسارات المستفيدين.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه يمكن التحقق من اشتراك الفرد في نظام التأمينات الاجتماعية من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

ثم الضغط على «خدمات المشتركين» ومن ثم اختيار التحقق من الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، ثم إدخال رقم السجل المدني ورمز التحقق الذي يظهر لك، ومن ثم سيظهر لك إذا كنت مشتركا أم لا.

مزايا الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أوضحت أن هناك نحو 7 مزايا للاشتراك في نظام التأمينات تتضمن الحصول على معاش تقاعدي ومعاش للأسرة عند الوفاة والقدرة على اشتراك في برنامج تعويض المتعطلين عن العمل «ساند».

وكذلك التعويضات النقدية للمصابين بإصابات عمل ومعاش العجز غير المهني والحصول على العناية الطبية للمصابين بإصابات عمل، وفقًا للحساب الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على موقع «تويتر».

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