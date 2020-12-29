منصة «أبشر» تحدِّد آلية إتمام إجراءات تفويض السيارة إلكترونيًا

أوضحت منصة أبشر، آلية إتمام إجراءات تفويض السيارة المسجلة باسم المستفيد لشخص آخر.

وأضافت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أن إتمام إجراءات التفويض المتعلقة بالسيارة تتطلب تعبئة الحقول المطلوبة (على الموقع الإلكتروني) والنقر على أيقونة «قبول» لإكمال إجراءات التفويض.

جاءت ذلك؛ ردًا من المنصة، على تساؤل وردها من أحد المستفيدين قال فيه: «أريد تسوية إجراءات تفويض لشخص على سيارة باسمي فما هي الخيارات المطلوبة؟».

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة للذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

اقرأ أيضا:

الداخلية: 1000 ريال «مخالفة الكمامة».. ويجب الإبلاغ عن التجمعات المخالفة