طقس الأربعاء: سحب رعدية ممطرة على 5 مناطق

توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لطقس الغد، الأربعاء، سماء غائمة جزئيًا مع فرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

ويشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزءين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة وارتفاع الموج فيه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج. وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا الأربعاء، على معظم المناطق بالدرجة المئوية: