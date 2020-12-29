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وزير الصحة: توفير لقاح كورونا بجميع مناطق السعودية خلال 3 أسابيع

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ضمن جهود قيادة المملكة لتوفير مظلة أمان جماعية

قال زير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، إن لقاحات   ستتوافر في جميع المناطق خلال 3 أسابيع. 

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، تقدم بالشكر إلى الأمير ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأوضح وزير الصحة، أن «ما نراه اليوم من مكتسبات تحققت للمملكة منذ بداية الجائحة هو امتداد لأحد أهم السياسات ضمن رؤية 2030 وهي سياسة (الوقاية خير من العلاج)، مشيرًا إلى أن تلك السياسة تمثلت في تكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، وتأكيد أن صحة الإنسان أولًا، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دوليًّا في وقت قياسي وتوفيره للمواطنين والمقيمين؛ ما جعل المملكة من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، تسجيل 149 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد؛ ليرتفع عدد الحالات المؤكدة في المملكة إلى 362488 حالة، بينها 2772 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، و تم تسجيل 401 حالة حرجة، و159 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 353512 حالة، مشيرة إلى أن عدد الوفيات بلغ 6204 حالات، بإضافة 8 حالات وفاة جديدة. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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