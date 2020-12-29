وزير الصحة: توفير لقاح كورونا بجميع مناطق السعودية خلال 3 أسابيع

قال زير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، إن لقاحات كورونا ستتوافر في جميع المناطق خلال 3 أسابيع.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، تقدم بالشكر إلى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأوضح وزير الصحة، أن «ما نراه اليوم من مكتسبات تحققت للمملكة منذ بداية الجائحة هو امتداد لأحد أهم السياسات ضمن رؤية 2030 وهي سياسة (الوقاية خير من العلاج)، مشيرًا إلى أن تلك السياسة تمثلت في تكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، وتأكيد أن صحة الإنسان أولًا، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دوليًّا في وقت قياسي وتوفيره للمواطنين والمقيمين؛ ما جعل المملكة من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، تسجيل 149 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد؛ ليرتفع عدد الحالات المؤكدة في المملكة إلى 362488 حالة، بينها 2772 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، و تم تسجيل 401 حالة حرجة، و159 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 353512 حالة، مشيرة إلى أن عدد الوفيات بلغ 6204 حالات، بإضافة 8 حالات وفاة جديدة.

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