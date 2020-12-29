4 خطوات للاعتراض على بيانات الاشتراك في أنظمة التقاعد

حددت المؤسسة العامة للتقاعد، طريقة الاعتراض على بيانات الاشتراك في أنظمة التقاعد.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن هذه الخدمة تتيح للمشترك من تقديم طلب اعتراض على بيانات الإشتراك بناءً على ما تم تزويده من قبل الجهات الحكومية عبر موقع المؤسسة الإلكتروني و تطبيق المؤسسة.

وأضافت المؤسسة العامة للتقاعد أن خدمة الاعتراض على بيانات الاشتراك تتطلب الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد، ويكون للمشترك بيانات لدى المؤسسة من قبل الجهة التابع لها.

وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد عبر موقعها الإلكتروني أنه يمكن الاعتراض على بيانات الاشتراك من خلال الضغط على أيقونة «الخدمات الغلكترونية» في أعلى الصفحة الرئيسية للموقع الرسمي.

ثم الدخول عن طريق الخدمات الالكترونية أو النفاذ الوطني الموحد، وتحديد خدمات «مشترك» والضغط على خدمة «اعتراض على بيانات إشتراك» ثم إدخال البيانات المطلوبة وتقديم الطلب، وفقا للمؤسسة العامة للتقاعد.

وكانت المؤسسة العامة التقاعد، أوضحت أن طريقة حساب المعاش التقاعدي ادخل على موقع المؤسسة، ثم ضغط على أيقونة «الخدمات الإلكترونية»، ثم اختيار حاسبة التقاعد، ثم إدخال البيانات المطلوبة كافة، وبعد الانتهاء من إدخال البيانات كافة أنقر زر «عرض قيمة المعاش».

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، أن هذه الخدمة تتيح حساب قيمة المعاش التقاعدي التقريبي بناء على بعض البيانات المدخلة، وتشمل معرفة البيانات التالي: «مقدار آخر راتب، الجنس «ذكر – أنثى»، نوع الخدمة «مدني – عسكري»، وسبب ترك الخدمة».

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