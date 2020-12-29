أخبار السعودية اليوم.. 737 ألف شخص سجلوا للحصول على لقاح كورونا.. والداخلية تحذر من عدم ارتداء الكمامة

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، الموافق 29 ديمسبر 2020م منها: 737 ألف شخص سجلوا للحصول على لقاح كورونا، ووزارة الداخلية تحدد 1000 ريال «مخالفة الكمامة»، وتسيير رحلات محدودة بين الإمارات والسعودية.

«البلديات» تُذكر: الأول من يناير موعدًا لتطبيق مخالفات السكن الجماعي

جددت وزارة الشؤون البلدية والقروية، التذكير بموعد فرض غرامات مخالفات السكن الجماعي.

الداخلية: 1000 ريال «مخالفة الكمامة».. ويجب الإبلاغ عن التجمعات المخالفة

جددت وزارة الداخلية، تحذيرها، من أن عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا «كوفيد - 19».

بدءًا من اليوم.. تسيير رحلات محدودة بين الإمارات والسعودية

أعلنت شركة طيران الإمارات إعادة رحلاتها من السعودية إلى إمارة دبي، وفقاً للضوابط التي أقرتها سلطات المملكة العربية السعودية وذلك بعد أن مددت المملكة إغلاق مجالها الجوي أسبوعاً آخر.

«الشورى» يوافق على عدم إقامة مظلات للمركبات أمام المباني السكنية

وافق مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، على توصية لجنة الحج والإسكان والخدمات، بعدم ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية، المقدم استنادًا إلى المادة «23» من نظام مجلس الشورى.

الصحة: 737 ألف شخص سجلوا للحصول على لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، أن حوالي 737 ألفًا و850 شخصًا سجلوا حتى الآن في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح كورونا (كوفيد-19).

265 ألف عقد تمويل سكني جديد خلال 11 شهرًا من 2020

سجّلت عقود التمويل السكني الجديدة للأفراد منذ بداية العام الجاري وحتى نوفمبر الماضي نمواً تاريخياً متجاوزةً في 11 شهراً إجمالي ما قُدم خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ومحققةً أكثر من 265 ألف عقد تمويلي بنمو 70% عن نفس الفترة من العام الماضي، وبقيمة 124.9مليار ريال بزيادة 80% عن نفس الأشهر من العام الماضي، بحسب النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي «ساما».

بالتزامن مع إجازة الفصل الأول.. حالة ماطرة تؤثر على بعض مناطق المملكة

كشف الراصد الجوي سامي عبيد الحربي أنه من المتوقع أن تشهد أجواء المملكة حالة ماطرة تتزامن مع نهاية اختبارات الفصل الدراسي الأول وبدء إجازة منتصف العام، والتي ستؤثر على بعض مناطق المملكة.

الجمارك: رسوم السلع المشتراة عبر الإنترنت حال استرجاعها لا تسترد

وأوضحت الجمارك السعودية، أن الرسوم الجمركية على السلع المشتراة عبر الإنترنت والتي تم إعادتها لمصدرها لأي سبب، لا تسترد مرة ثانية.

«وقاية»: الجسم يبدأ مقاومة كورونا بعد أسبوعين من تلقي اللقاح

أوضح المركز الوطني لمقاومة الأمراض ومكافحتها «وقاية»، أن الجسم يبدأ في مقاومة فيروس كورونا بعد فترة تتراوح من 2-4 أسابيع من تلقي جرعة اللقاح.

الضمان الصحي: صاحب العمل غير ملزم بالتأمين على مرافقي الموظف

أوضح مجلس الضمان الصحي، أن صاحب العمل غير ملزم بالتأمين على مرافقي الموظف غير السعودي «أب – أم – أخت - أخ» والمتواجدين في المملكة بإقامة دائمة.

بـ 154 مليون ريال.. أمير جازان يدشن غدًا حزمة مشروعات طبية

يدشن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، يوم غدٍ، حزمة من المشروعات التطويرية الصحية بجازان بتكلفة إجمالية بلغت “154,796,234 " مليون ريال.

يبدأ في يناير.. «الحرس الوطني» تدعو الخريجين للتقدم على 86 وظيفة

دعت وزارة الحرس الوطني الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة للتقدم على شغل 86 وظيفة.

الزعاق: نجم الشولة يفتتح لياليه الطويلة.. 13 يومًا من البرد الشديد

أوضح المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم الثلاثاء هو أول أيام «الشولة» وهي النجم الثالث من نجوم المربعانية ومدتها 13 يومًا.

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