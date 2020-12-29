تنفيذ حكم القصاص بأحد الجُنَاة في الجبيل

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك، يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور. ونُفِّذَ حكم القتل قصاصاً بالجاني عبدالملك بن محمد بن أحمد الحمود، اليوم الثلاثاء 14 / 5 / 1442هـ بمحافظة الجبيل في المنطقة الشرقية.
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