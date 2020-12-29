أمير جازان يدشن مشروعات صحية بتكلفة 154 مليون ريال

دشَّن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم، حزمة من المشروعات التطويرية الصحية بجازان بتكلفة إجمالية بلغت «154,796,234» مليون ريال.

وشملت المشروعات افتتاح المرحلة الأولى لمشروع مستشفى جازان التخصصي (الطوارئ، والعيادات، والأشعة، والمختبر، والصيدلية)، بالإضافة إلى تدشين مرحلة تجهيز المختبر الإقليمي وبنك الدم ومركز السموم، وكذلك افتتاح المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بصحة جازان والانتهاء من المرحلة الإنشائية لمشروع تطوير وتوسعة مركز طب الأسنان التخصصي.

تطوير مراكز صحية

تضمنت المشروعات مشروع تطوير ثلاثة مراكز صحية على الهوية الوزارية، وهي (مركز صحي مخطط 5، ومركز صحي الكربوس، ومركز صحي المرابي)، وافتتاح المبنى الجديد للمديرية العامة للشؤون الصحية بجازان، وتحسين بيئة العمل والمستفيدين بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، وافتتاح مشروع النادي الصحي، وتدشين خدمة الرعاية عن بعد والطب والاتصال وخدمة طارئ لمتابعة الأحداث الطارئة بجميع المنشآت الصحية.

كما بحث الأمير محمد بن ناصر مع وزير الصحة خلال مراسيم التدشين احتياجات المنطقة من المشروعات الصحية وسير العمل بالمشروعات الحالي تنفيذها حالياً، والسبل الكفيلة بتنفيذها وفق الوقت المحدد لها، وتذليل الصعوبات والعقبات التي قد تواجه تنفيذ البعض منها، موجهاً بأهمية العمل الجاد والمخلص بما يسهم في الرقي بالخدمات الطبية إلى مستوى متطور، يحقق طموح المستفيدين من أهالي المنطقة والمقيمين إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة. وحضر التدشين مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ووكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبد الله بن محمد الصقر، ومدير عام الشؤون الصحية بجازان عبد الرحمن بن دبي الحربي وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان.

تفقد مشاريع المنطقة

قام الربيعة بجولة تفقدية للعديد من المشروعات الصحية المنفذة، والتي تحت التنفيذ بمنطقة جازان. واستهل الجولة بالوقوف على مشروع إعادة تأهيل مستشفى جازان العام الحالي العمل على تنفيذه حالياً، مستمعاً إلى شرح من مدير صحة المنطقة عن مراحل العمل الحالي تنفيذها، وفق المخططات والتصاميم الهندسية للمشروع، التي يتم من خلالها تطبيق المعايير العالمية في الأمن والسلامة، إلى جانب مراحل تنفيذ العمل. كما قام بجولة تفقدية مماثلة إلى مشروع إنشاء مستشفى جازان التخصصي، الجاري العمل على تنفيذه جنوب مدينة جازان، ووقف الدكتور الربيعة على سير العمل بمشروع تجهيز وتأثيث المختبر الإقليمي وبنك الدم ومركز السموم، ومشروع المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بصحة جازان الذي تم الانتهاء منه، وتفقد العمل بالمرحلة الإنشائية لمشروع تطوير وتوسعة مركز طب الأسنان التخصصي، والمبنى الجديد للمديرية العامة للشؤون الصحية بجازان، ومشروع تحسين بيئة العمل والمستفيدين بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، ومشروع النادي الصحي.