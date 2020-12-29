السعودية | “سار” ضمن أفضل 3 شركات للخطوط الحديدية في مؤشر الأمان العالمي

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صُنفت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” ضمن أفضل 3 شركات للخطوط الحديدية في مؤشر الأمان العالمي لمشغلي القطارات الصادر عن الاتحاد الدولي للخطوط الحديدية (UIC) للعام 2019، والصادر مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2020، إذ رصد التقرير أداء شركات الخطوط الحديدية حول العالم في مجال السلامة التشغيلية بناءً على معايير الأمان التي يضعها الاتحاد.

وتمكنت “سار” من تحقيق مؤشر صفري 0,00 للعام 2019 مقارنة بمتوسط 5,75 بين العام 2014 و 2018 وهو انخفاض كبير ونوعي، ووفق ذلك استطاعت “سار” تحقيق أحد مستهدفاتها الاستراتيجية في الوصول إلى المستوى الصفري الذي كان من المستهدف تحقيقه العام 2025، مسجلة بذلك تميزاً في توفير أقصى درجات الأمان لعملائها وطاقم العمل، إذ استطاعت 3 شركات فقط من ضمنها الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” تحقيق هذا المستوى من الأمان مقارنة بأكثر من 30 شركة للخطوط الحديدية حول العالم، وتضم القائمة كبرى الشركات المعنية بتشغيل الخطوط الحديدية في العالم.

من جانب آخر وضمن جهودها الرامية لتطبيق أعلى معايير السلامة والاستثمار في أهم أصولها “رأس المال البشري”، انضمت “سار” لعضوية المعهد الدولي البريطاني لإدارة المخاطر والسلامة (IIRSM) التي تم من خلالها منح عضوية فردية لجميع أعضاء فريق الصحة والسلامة والبيئة في “سار”، إذ يعد المعهد مؤسسة غير ربحية تختص بتطوير الأفراد العاملين في إدارة المخاطر بجميع أشكالها وتحوي مجتمعاً من المتخصصين يضم أكثر من 8000 شخص على مستوى العالم، ويمكن للأعضاء الحصول على بيانات لعدد من المنشورات العلمية والعملية الرائدة والمختصة في إدارة المخاطر والسلامة، التي تسهم في البقاء على اتصال مع الأحداث الحصرية ذات العلاقة. بالإضافة إلى تقديم أنشطة ومبادرات تهدف لتطوير المعرفة لدى المختصين الذين يمثلون تخصصات إدارة المخاطر والصحة والسلامة والبيئة والتأمين والتدقيق الداخلي وإدارة الجودة والأمن وإدارة المشاريع وغيرها.