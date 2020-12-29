شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية : الدولة دائماً ما تؤكد على استقلالية القضاء والان نبدء بالتفاصيل

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء) فضيلة رئيس محكمة الاستئناف المعين حديثاً الشيخ دخيل بن سعود الحمد.

ونوه سموه بما شهده مرفق القضاء من نقلات نوعية، وقفزات تقنية، في ظل الدعم السخي والكريم من القيادة الرشيدة -أعزها الله- مشيراً سموه لدور القضاء في تحقيق العدالة الناجزة، وإعطاء الحقوق لأصحابها، مؤكداً سموه على أهمية أن الدولة دائماً ما تؤكد على استقلالية القضاء ودوره في تحقيق العدالة، متمنياً سموه للشيخ الحمد التوفيق في مهام عمله.

من جهته قدم رئيس محكمة الاستئناف المعين حديثاً الشيخ دخيل الحمد، شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على دعمهما للقضاء، وحرصهما على تحقيق العدالة، والحفاظ على استقلالية القضاء، وضمانته لحقوق كافة الأطراف.