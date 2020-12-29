شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية : الدولة دائماً ما تؤكد على استقلالية القضاء والان نبدء بالتفاصيل
ونوه سموه بما شهده مرفق القضاء من نقلات نوعية، وقفزات تقنية، في ظل الدعم السخي والكريم من القيادة الرشيدة -أعزها الله- مشيراً سموه لدور القضاء في تحقيق العدالة الناجزة، وإعطاء الحقوق لأصحابها، مؤكداً سموه على أهمية أن الدولة دائماً ما تؤكد على استقلالية القضاء ودوره في تحقيق العدالة، متمنياً سموه للشيخ الحمد التوفيق في مهام عمله.
من جهته قدم رئيس محكمة الاستئناف المعين حديثاً الشيخ دخيل الحمد، شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على دعمهما للقضاء، وحرصهما على تحقيق العدالة، والحفاظ على استقلالية القضاء، وضمانته لحقوق كافة الأطراف.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير الشرقية : الدولة دائماً ما تؤكد على استقلالية القضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.