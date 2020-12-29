شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفيات العسكرية الأعلى جاهزية للتعامل مع كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أوضحت تقارير جاهزية المستشفيات الأسبوعية الصادرة عن الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية بوزارة الصحة تحقيق المستشفيات العسكرية التابعة للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة كأعلى منشآت صحية على المستوى الوطني من حيث جاهزية التعامل مع حالات فيروس(COVID-19) منذ الأسبوع ( 16 ) من العام 2020م وحتى الأسبوع ( 47 ) من العام نفسه وتراوح معدل جاهزيتها ( من 98% إلى 99% ).
وكان للآلية التي أوجدتها مستشفيات القوات المسلحة لاختبار النقاط الحرجة الأثر الأكبر في المحافظة على مستويات عالية من الجاهزية حيث يتم اختبار هذه النقاط الحرجة ثلاث مرات يومياً للتأكد من فعالياتها والتطبيق الصارم لإجراءات مكافحة العدوى بها وكذلك يتم متابعة كميات مستلزمات الوقاية الشخصية بها كما يتم التحقق من إلمام الممارسين الصحيين العاملين بها بالمعلومات اللازمة حول فيروس كورونا المستجد وطرق انتقاله والوقاية منه.
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