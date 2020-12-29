شكرا لقرائتكم خبر عن تهيئة شاطئ المانجروف الرملي بشمال تاروت والان نبدء بالتفاصيل

تفقد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني ، أعمال تهيئة شاطئ المانجروف الرملي بحي الجامعيين بشمال تاروت . يأتي المشروع ضمن مشاريع أنسنة المدن الهادفة إلى تعزيز البعد الإنساني بالمحافظة ، وخلق بيئة ملائمة للسكان و مرتادي المواقع العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر تهيئة شاطئ المانجروف الرملي بشمال تاروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.