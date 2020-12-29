شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الشرقية يوجه ببذل الجهود لتنفيذ المشروع الكشفي والان نبدء بالتفاصيل

ناقش مدير عام تعليم الشرقية استعدادات الإدارة لتنفيذ المشروع الكشفي الوطني لحماية البيئة ونظافته، بحضور المساعد للشؤون التعليمة، ومدير إدارة النشاط الطلابي ورئيس قسم النشاط الكشفي. و يوجّه ببذل الجهود لإنجاح المشروع

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