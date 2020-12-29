شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح خطة العودة التدريجية للعمرة والزيارة والان نبدء بالتفاصيل

قدم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس شكره الجزيل وامتنانه وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بن طاهر بنتن، وذلك عقب تلقي الرئيس العام خطاب تهنئة وزير الحج والعمرة بمناسبة نجاح المرحلة الأولى والثانية والثالثة من خطة العودة التدريجية للعمرة والزيارة، واستقبال المصلين والمعتمرين وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات التي روعي فيها تكثيف الاحترازات الوقائية ضد فيروس كورونا ، وهذا ما يبرز جهود الدولة –حفظها الله– في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. وأضاف أن الرئاسة ووزارة الحج والعمرة أثمرت في نجاح الخطط التي نالت النجاح، حيث كان لهما عظيم الشأن في تقديم الخدمات والتشديد على الإجراءات الوقائية بفضل جهود منسوبي الرئاسة والوزارة، مشيرا أن هذه المشاركة كان لها أثر بارز في إبراز جهود الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-.

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