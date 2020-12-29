شكرا لقرائتكم خبر عن منع الاطفال من زيارة المسجد النبوى أو دخول الروضة الشريفة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي ، منع دخول الأطفال للزيارة أو الروضة الشريفة، وذلك حفاظاً على سلامة الجميع وتنفيذا للإجراءات الإحترازية المتبعة .

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