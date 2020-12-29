شكرا لقرائتكم خبر عن القتل قصاصاً لأحد الجُنَاة طعن آخر بسكين في الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل قصاصاً بأحد الجُنَاة في المنطقة الشرقية

وكان عبدالملك بن محمد بن أحمد الحمود -سعودي الجنسية- قد اقدم على قتل/ فرحان بن مطلق بن ضيف الله العنزي -سعودي الجنسية-، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

و تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني .