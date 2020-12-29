شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: استدامة الأوقاف ونماءها ضرورة في العمل التنموي والان نبدء بالتفاصيل

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء) سعادة محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي، يرافقه نائب المحافظ عبدالرحمن العقيل.

وأكد سموه على الدور التنموي الهام الذي يمثله الوقف في مسيرة التنمية في المملكة، وما أولته القيادة الرشيدة -أعزها الله- من دعمٍ واهتمام لقطاع الأوقاف، مبيناً سموه أهمية العمل على تطوير العمل الوقفي، والحرص على المؤسسية في إدارة ونظارة الأوقاف، والتركيز على الأوقاف النوعية، وتعزيز الاستدامة، وترسيخ ثقافة الأوقاف القائمة على احتياج المجتمع، والأخذ في الحسبان المحافظة على أصول الوقف، مضيفاً سموه بضرورة العمل مع كافة الجهات ذات الصلة لتجنيب الأصول الوقفية المخاطر.

واطلع سموه على نبذة عن الاتفاقية التي رعاها سمو أمير المنطقة الشرقية بين الهيئة وأمانة المنطقة الشرقية ومؤسسة المجدوعي الخيرية لتوفير مواقع للباعة المتجولين ضمن مشروع "بسطة"، مشيداً سموه بهذه المبادرة، متمنياً للهيئة والقائمين عليها التوفيق في أعمالهم.

من جهته قدم محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد الخراشي شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على الدعم المتواصل والمستمر لمسيرة البرامج الوقفية، وحرص سموهما على تعزيز ونشر ثقافة الوقف في المنطقة، وتعظيم أثر الأصول الوقفية، ورفع مستوى كفاءة إدارة الأصول الوقفية، وتقديم البرامج النوعية لنظار الأوقاف والمهتمين بها.