شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: استدامة الأوقاف ونماءها ضرورة في العمل التنموي والان نبدء بالتفاصيل
وأكد سموه على الدور التنموي الهام الذي يمثله الوقف في مسيرة التنمية في المملكة، وما أولته القيادة الرشيدة -أعزها الله- من دعمٍ واهتمام لقطاع الأوقاف، مبيناً سموه أهمية العمل على تطوير العمل الوقفي، والحرص على المؤسسية في إدارة ونظارة الأوقاف، والتركيز على الأوقاف النوعية، وتعزيز الاستدامة، وترسيخ ثقافة الأوقاف القائمة على احتياج المجتمع، والأخذ في الحسبان المحافظة على أصول الوقف، مضيفاً سموه بضرورة العمل مع كافة الجهات ذات الصلة لتجنيب الأصول الوقفية المخاطر.
واطلع سموه على نبذة عن الاتفاقية التي رعاها سمو أمير المنطقة الشرقية بين الهيئة وأمانة المنطقة الشرقية ومؤسسة المجدوعي الخيرية لتوفير مواقع للباعة المتجولين ضمن مشروع "بسطة"، مشيداً سموه بهذه المبادرة، متمنياً للهيئة والقائمين عليها التوفيق في أعمالهم.
من جهته قدم محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد الخراشي شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على الدعم المتواصل والمستمر لمسيرة البرامج الوقفية، وحرص سموهما على تعزيز ونشر ثقافة الوقف في المنطقة، وتعظيم أثر الأصول الوقفية، ورفع مستوى كفاءة إدارة الأصول الوقفية، وتقديم البرامج النوعية لنظار الأوقاف والمهتمين بها.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير الشرقية: استدامة الأوقاف ونماءها ضرورة في العمل التنموي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.