2020-12-29

محمد بن ناصر يدشن مشاريع صحية بتكلفة 154.7 مليون ريال من بينها المرحلة الأولى لتخصصي جازان

متابعات الخليج 365 - جازان

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير جازان، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم، حزمة من المشروعات التطويرية الصحية بجازان بتكلفة إجمالية بلغت “154,796,234 ” مليون ريال.

وشملت المشروعات، افتتاح المرحلة الأولى لمشروع مستشفى جازان التخصصي (الطوارئ، والعيادات، والأشعة، والمختبر، والصيدلية)، بالإضافة إلى تدشين مرحلة تجهيز المختبر الإقليمي وبنك الدم ومركز السموم، وكذلك افتتاح المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بصحة جازان والانتهاء من المرحلة الإنشائية لمشروع تطوير وتوسعة مركز طب الأسنان التخصصي.

كما تضمنت مشروع تطوير ثلاثة مراكز صحية على الهوية الوزارية وهي (مركز صحي مخطط 5 ومركز صحي الكربوس ومركز صحي المرابي)، وافتتاح المبنى الجديد للمديرية العامة للشؤون الصحية بجازان، وتحسين بيئة العمل والمستفيدين بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، وافتتاح مشروع النادي الصحي، وتدشين خدمة الرعاية عن بعد والطب والاتصال وخدمة طارئ لمتابعة الأحداث الطارئة بجميع المنشآت الصحية.

كذلك بحث الأمير محمد بن ناصر مع وزير الصحة خلال مراسيم التدشين احتياجات المنطقة من المشروعات الصحية وسير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها حالياً، والسبل الكفيلة بتنفيذها وفق الوقت المحدد لها، وتذليل الصعوبات والعقبات التي قد تواجه تنفيذ البعض منها، موجهاً بأهمية العمل الجاد والمخلص بما يسهم في الرقي بالخدمات الطبية إلى مستوى متطور، يحقق طموح المستفيدين من أهالي المنطقة والمقيمين إنفاذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة.

حضر التدشين مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ووكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ومدير عام الشؤون الصحية بجازان عبدالرحمن بن دبي الحربي وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان.



