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فيديو.. وزير الصحة: توفير لقاح كورونا بكافة المناطق خلال 3 أسابيع
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اهتمام الوزارة بوصول لقاح كورونا إلى كافة المواطنين والمقيمين في كل مناطق المملكة خلال 3 أسابيع.
وقال الربيعة في مداخلة مع قناة الإخبارية إن العمل مستمر لتوصيل اللقاح وتم إضافة مجموعة من الأطباء والاستشاريين المتخصصين في الفحوصات الدقيقة، متوقعًا وصول اللقاح إلى منطقة جازان وباقي المناطق في خلال ثلاثة أسابيع.
وكان وزير الصحة جدد أكثر من مرة، دعوة المقيمين والمواطنين إلى التسجيل للحصول على لقاح كورونا بالتزامن مع افتتاح مراكز التطعيمات في المدن والمناطق المختلفة.
يذكر أن عدد المسجلين في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا تجاوز 700 ألف شخص ما يجسد وعي المجتمع بأهمية أخذ اللقاح الذي كانت السعودية من أوائل الدول التي وافقت على استخدامه لحماية صحة متابعات الخليج 365 والمقيم.
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