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حالات كورونا النشطة 2772 والرياض تتصدر الإصابات الجديدة
حصيلة الوفيات 6204 وإجمالي الحالات الحرجة 2772
العناوين الفرعية
كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (159) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (353512) حالة.
عدد الحالات النشطة
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2772) حالة من بينها (401) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (3624448) حالة، توفي منهم (6204) حالات.
توزيع حالات كورونا الجديدة
كما كشفت الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (149) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ الرياض 46، مكة المكرمة 31، المنطقة الشرقية 21، منطقة عسير 10، المدينة المنورة 10.
كما تم رصد عدد من الحالات المتفرقة في باقي المناطق كما يلي:
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