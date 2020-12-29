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نظام نور يبدأ تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1443
متابعات الخليج 365 - الرياض
اعتمدت وزارة التعليم تنظيم تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1443هـ، والذي يبدأ يوم الأحد 1443/1/21هـ الموافق 2021/8/29 م، في نظام نور وفق خطة زمنية محددة.
ووجه معالي نائب وزير التعليم د.عبدالرحمن العاصمي إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة باعتماد العمل بما ورد في دليل القبول والتسجيل، وإبلاغه لكافة مدارس التعليم العام الابتدائية الحكومية والأهلية (تحفيظ القرآن الكريم ومعاهد وبرامج التربية الخاصة)، والمدارس العالمية والأجنبية، والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية.
وحددت وزارة التعليم تنظيم تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي وفق الآتي:
1- طلاب أكملوا ست سنوات في موعد بدء العام الدراسي 1443هـ أو أقل من ذلك بتسعين يومًا فقط من كان تاريخ ميلاده في 437/4/23هـ الموافق 2016/2/2م أو قبل ذلكـ
2) طلاب تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يومًا (180) كحد أعلى من كان تاريخ ميلاده خلال الفترة من 1437/4/24 هـ الموافقـ 2016/2/3 م إلى 1437/7/25 الموافق 2016/5/2 م
كما تضمنت روابط التسجيل حسب نوع المستخدمين والصلاحيات:
– رابط التسجيل الموجود في مستخدم قائد المدرسة ويتم من خلاله، تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين بالإنابة عن ولي الأمر الذي ليس لديه القدرة على التسجيل، وتسجيل الحالات التي لا يمكن تسجيلها إلا عن طريق قائد المدرسة الواردة في الدليل.
– رابط لإضافة ملف طالب جديد في مستخدم قائد المدرسة، ويتم من خلاله تسجيل الحالات الواردة في الدليل.
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