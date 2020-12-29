بلدية وسط الدمام تقرر إزالة 25 مبنى آيل للسقوط

2020-12-29

متابعات الخليج 365 -الرياض

أعلنت بلدية وسط الدمام عن عزمها إزالة 25 مبنى آيل للسقوط، والتي تمت الموافقة عليها من قِبل اللجنة العليا للمباني الآيلة للسقوط والمكونة من عدة جهات حكومية، وهي إمارة المنطقة الشرقية، وشرطة المنطقة الشرقية، والدفاع المدني، وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وشركة الكهرباء، وشركة المياه.

وأوضحت البلدية أن المباني التي سوف يتم إزالتها توزعت على عدد من الأحياء السكنية والواقعة في نطاق البلدية، وهي حي الخليج، وحي العمامرة، وحي الجلوية، وحي البادية والدواسر.

ولفتت بلدية وسط الدمام إلى أنه تم إنذار أصحاب العقارات وإعطائهم مهلة حسب الأنظمة لمراجعة البلدية واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.



