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أمير تبوك يتابع مشاريع أنسنة المدن بالمنطقة
اطلع على الفرص والمواقع الاستثمارية المتاحة
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير تبوك على تقرير مفصل عن الفرص والمواقع الاستثمارية المتاحة بالمنطقة التي تم اعتمادها من أمانة تبوك وكذلك مشاريع أنسنة المدن في مدينة تبوك والمحافظات والمراكز التابعة لها.
جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، أمين المنطقة المهندس درويش بن علي آل محفوظ، منوهًا بالجهود التي يبذلها القائمون بأمانة منطقة تبوك، مشيدًا بما يحظى به قطاع البلديات بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده حفظهما الله,
من جهته أعرب المهندس آل محفوظ عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمة ومتابعته الدائمة لجميع المشروعات التنموية.
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