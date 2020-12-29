رقم الدوريات الأمنية ومهام عملها في المملكة

الدوريات الأمنية من القطاعات التابعة لوزارة الداخلية السعودية والتي تعمل على حفظ الأمن في كثير من الأماكن داخل المملكة ، مثل الأماكن المقدسة، والأماكن العامة وتوفير الأمن والحماية للموطن في أي مكان ويتمكن المواطنين من طلب الدعم من الدوريات الأمنية في حالات الطوارئ ولذلك وفرت وزارة الداخلية رقم الدوريات الأمنية الموحد.

رقم الدوريات الأمنية

إذا تعرضت لخطر أو حدث لك حادث يستوجب الحصول على الدعم فقد وفرت وزارة الداخلية السعودية رقم الدوريات الأمنية الموحد والذي يمكن من خلاله الاستعانة برجل الأمن الأقرب لك في تخطي المشكلة أو التخلص من الإرهاب بكل أنواعه:

رقم الدوريات الأمنية الموحد: 999. يمكن الاتصال عليه من أي مكان في المملكة،ز تتوفر الدوريات الأمنية في كافة أنحاء المملكة وهي في خدمة المواطن والمملكة في كل وقت. الرقم متاح على مدار أربع وعشرين ساعة.

مهام الدوريات الأمنية

من أجل توفير الأمن في كافة أرجاء المملكة تم تسيير الدوريات الأمنية التي تتواجد في كل مكان وخاصة الأماكن الحيوية، وفي مناطق التجمعات السكنية، وغيرها والتي تقوم على:

حفظ الأمن وحماية المواطن سواء الأرواح أو الممتلكات. حماية الأماكن العامة الهامة والأماكن المقدسة في المناطق مثل مكة والمدينة. تقديم الدعم لكافة الأجهزة الأمنية الأخرى وخاصة وقت الأزمات. العمل على مكافحة الجريمة في أي مكان وفي أي وقت. معاونة الجهات المختلفة في تطبيق القانون والإمساك بالمجرمين وتقديمهم للعناية. دعم المجتمع السعودي في حالات الطوارئ والأزمات.

وتوجد عدة جهات أمنية أخرى يجب على المواطن معرفة أرقام الطوارئ الخاصة بها مثل: