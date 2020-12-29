خدمة عملاء سنتربوينت في السعودية والصفحة الرسمية على الفيس بوك

يرغب الكثير من محبي التسوق من سنتربوينت في معرفة معلومات التواصل مع المعرض، سواء لمعرفة العروض الجديدة، أو لتقديم شكوى أو للرغبة في حل مشكلة تواجههم، والبعض يرغب في تقديم رأيه في بعض الأمور، لذلك سنوضح لكم في هذا المقال خدمة عملاء سنتربوينت السعودية.

خدمة عملاء سنتربوينت

تتضمن خدمة عملاء سنتربوينت( خدمة تويتر، خدمة المراسلة، خدمة الفيس بوك، والهاتف، ومركز المساعدة)، حيث يهتم المتجر بمتابعة العملاء وخدمتهم، ويساعدهم في كيفية الشراء من الموقع وطريقة الشحن والتوصيل وغيرها من المعلومات الأخرى، ويمكن التواصل مع خدمة العملاء من خلال الطرق الآتية:

من خلال خدمة المراسلة هنا، حيث تقوم بالضغط على اتصل بنا ثم راسلنا، وقم بكتابة بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك والموضوع ثم الضغط على إرسال.

يمكنكم التواصل مع خدمة العملاء عن طريق صفحة سنتربوينت الرسمية على الفيس.

يمكنكم التواص،ل مع خدمة عملاء سنتربوينت، ومتابعة العروض الجديدة وكافة الأخبار، على صفحة سنتربوينت على تويتر.

يمكنكم التواصل مع الدعم الفني من خلال الموقع وهي خدمة الدردشة.

يمكنكم التواصل مع خدمة العملاء طوال أيام الأسبوع طوال 24 ساعة، على أرقام الهواتف الآتية: 80011110cp، 8001111027.

من خلال الطرق السابقة يمكنكم التواصل مع خدمة عملاء سنتربوينت بسهولة، كل ما عليك اختيار طريقة التواصل المناسبة معك، وبشكل عام يفضل الأشخاص التواصل عبر الأرقام الهاتفية أو الدردشة، حيث تعتبر أسرع الطرق في التواصل مع المتجر.