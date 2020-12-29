شكرا لقرائتكم خبر عن «إحكام»: فروع في جميع المناطق لاستقبال المراجعين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)، التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة أنه ستبدأ في افتتاح فروع لها في كافة مناطق المملكة لاستقبال المراجعين، ممن تقدموا بطلبات تملك أو تعديل صكوك العقارات.

وبينت الأمانة أن هذا الإجراء يأتي سعياً لتواصل فعّال مع جميع المستفيدين، وفق نظام المواعيد على ⁧‫منصة إحكام⁩ عبر خدمة (اتصل بنا)، إذ سيتم تنظيم الحضور بموعد إلكتروني مسبق حفاظاً على صحة وسلامة المراجعين.