شكرا لقرائتكم خبر عن «إحكام»: فروع في جميع المناطق لاستقبال المراجعين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)، التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة أنه ستبدأ في افتتاح فروع لها في كافة مناطق المملكة لاستقبال المراجعين، ممن تقدموا بطلبات تملك أو تعديل صكوك العقارات.
وبينت الأمانة أن هذا الإجراء يأتي سعياً لتواصل فعّال مع جميع المستفيدين، وفق نظام المواعيد على منصة إحكام عبر خدمة (اتصل بنا)، إذ سيتم تنظيم الحضور بموعد إلكتروني مسبق حفاظاً على صحة وسلامة المراجعين.
كانت هذه تفاصيل خبر «إحكام»: فروع في جميع المناطق لاستقبال المراجعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.