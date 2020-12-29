شكرا لقرائتكم خبر عن عامان لتعديل أوضاعها.. 5 أنشطة لبيع اسطوانات الغاز ذاتياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، قرب تطبيق 5 أنشطة لبيع أسطوانات الغاز ذاتياً في المراكز التجارية.

وأكد وكيل الوزارة للشؤون البلدية الدكتور يحيى الحقيل، تطبيق لائحة الأنشطة الجديدة بعد 3 أشهر، فيما منحت المحلات القديمة فرصة عامين لتعديل أوضاعها، مشيراً إلى أن اشتراطات أنشطة أسطوانات الغاز المسال مرنة وشفافة وتم أخذ رأي المختصين والمعنيين بها، ومن ضمن هذه الأنشطة المراكز التجارية والمولات ونشاط الخدمة الذاتية أو البيع الذاتي، وهو عبارة عن مكان محدد تتوفر به الاشتراطات الصحية والسلامة، ويسدد المواطن المبلغ المحدد، ويدخل الأسطوانة القديمة ويأخذ الجديدة.

وتعتزم الشؤون البلدية تخصيص مكائن ذاتية البيع لـ«أسطوانات الغاز» دون أي تدخل بشري وعلى مدار الـ24ساعة، وذلك في المحلات التجارية والمولات.