شكرا لقرائتكم خبر عن جوازات الباحة تشهّر بمواطن لتشغيله متسللين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شهّرت المديرية العامة للجوازات بالمواطن فهد بن عبدالخالق محمد الغامدي، لتشغيله متسللين بمنطقة الباحة، وتضمنت العقوبة المنفذة بحقه بحسب القرار رقم (178) وتاريخ 1441/6/8هـ سجن المخالف لمدة 6 أشهر، وتغريمه 25 ألف ريال. وعدّ مصدر إداري في جوازات منطقة الباحة التشهير باسمه جزءاً من العقوبة إثر صدور قرار تأييد لقرار العقوبة، من وزير الداخلية.

ودعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد إلى تجنب نقل أو تشغيل أو إيواء المتسللين والمخالفين لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل؛ تفادياً للعقوبات المترتبة على ذلك.