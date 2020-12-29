شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 149 إصابة جديدة بـ«كورونا» في المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 149 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 159 حالة تعافٍ إضافية، 8 حالات وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 362488 حالة، من بينها 2772 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 401 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 353512 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6204 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.