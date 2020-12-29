شكرا لقرائتكم خبر عن الإستراتيجية المستقبلية لـ«الحج والعمرة».. للشركات عبر تطبيق «اعتمرنا أعمال».. و1000 تصريح يومياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن في مقر الوزارة اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة بمجلس الغرف السعودية، بحضور نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام كعكي، ورئيس اللجنة مازن درار، وأعضاء اللجنة الوطنية ووكيل الوزارة لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز وزان، ووكيل الوزارة للتعاون الدولي محمد بن صالح الشارخ، وذلك لاستعراض ومناقشة الخطة الإستراتيجية للجنة في دورتها الجديدة، تحت عنوان «حوكمة قطاع الحج والعمرة والزيارة»، التي تم إعدادها من قبل مكتب ضمام الاستشاري، للاطلاع على مرئيات وتوجيهات وزير الحج.

استُهل اللقاء بكلمة لوزير الحج أكد فيها أن القيادة حريصة على تطوير قطاع الحج والعمرة باعتباره من أهم مستهدفات رؤية 2030، منوها إلى أن الوزارة تعمل على مجموعة من البرامج والخطط الإستراتيجية الشاملة لضمان وضعه على المسار الصحيح.

كما نوه وزير الحج إلى أهمية دور اللجنة الوطنية في المرحلة الحالية، لرفع مستوى الوعي بالخدمات المقدمة من القطاع بمجالاته كافة.

ومن جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الغرف رئيس غرفة مكة هشام كعكي حرص مجلس الغرف السعودية على دعم أنشطة اللجان عموماً، وحرص غرفة مكة خصوصاً على دعم كل ما من شأنه رفع مستوى الخدمة لحجاج وزوار الحرمين الشريفين.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة مازن درار أن اللجنة وحسب النظام الجديد لمجلس الغرف السعودية تضم ممثلين من عموم الغرف في مناطق المملكة كافة، وهذا بدوره يسهم في التوسع في نطاق العمل وحل التحديات.

وتابع درار: تعمل اللجنة في هذه المرحلة على خدمة قطاع الحج، وفق خطة عمل مبنية على نتائج إحصائية لدراسة قام بها فريق عمل من أعضاء اللجنة في دورتها السابقة، من أهمها اعتماد خارطة الطريق للحوكمة وإستراتيجيتها للقطاع خلال الفترة القادمة من قبل مختصين، التي تعكس توجهات الوزارة تماشياً مع رؤية 2030.

كما أشار نائب رئيس اللجنة الدكتور منصور أبوخنجر إلى أن اللجنة والمجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل يعملان على توأمة الكيانين لخدمة القطاع، وتعزيز سبل التعاون البناء بين قطاعي حجاج الداخل والخارج، بهدف الاستفادة من التجارب وتبادل المعلومات وتحقيق الأهداف.

فيما أشار النائب الثاني لرئيس اللجنة هاني العميري إلى أهمية تنظيم وتصحيح وضع الوافدين للعمرة من الخارج.

كما استعرض وكيل الوزارة لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز وزان عرضا مرئيا تضمن شرحا تفصيليا لرؤية الوزارة للمرحلة القادمة، من ممكنات قطاع العمرة والتحول المؤسسي لمقدمي الخدمات، وآلية تطبيق اعتمرنا، والمحرك السعودي للحجز المركزي ومبادرة ضيف السعودية.

واختتم اللقاء بنقاش مفتوح مع وزير الحج، تطرق فيه إلى الإستراتيجية المستقبلية للقضاء على حالات التخلف للوافدين، وتنظيم التأشيرات، مع التركيز على جودة الخدمة المقدمة لضيوف الحرمين، وإتاحة الفرصة لكل صاحب خدمة للتقدم بطلب للوزارة للحصول على عدد من التأشيرات من خلال تطبيق اعتمرنا (أعمال)، الذي يخوله منح تصاريح العمرة والزيارة للداخل قد تصل إلى 1000 تصريح يومياً بحسب مقدم الخدمة، كما أثنى على تجربة قطاع حجاج الداخل كنموذج عمل ناجح.