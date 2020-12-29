«الصحة»: 149 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، تسجيل 149 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة في المملكة إلى 362488 حالة، بينها 2772 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيانها اليومي، أنه تم تسجيل 401 حالة حرجة، و159 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 353512 حالة، مشيرة إلى أن عدد الوفيات بلغ 6204 حالة، بإضافة 8 حالات وفاة جديدة.

ونصحت الصحة الجميع بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم بإذن الله من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة.