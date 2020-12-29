أمطار رعدية على 10 مناطق.. و«الدفاع المدني» يحذر

طالبت المديرية العامة للدفاع المدني، من الجميع، بتوخي الحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة، بدءًا من الغد الأربعاء وتستمر حتى الجمعة القادم.

وذكر الدفاع المدني –عبر تويتر- أنه ورد إليه من المركز الوطني للأرصاد، عن احتمالية هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق: «الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم» بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة.

ويحتمل أن تتعرض أجزاء من المناطق السابقة إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول.

وأشار الدفاع المدني إلى ان مناطق «مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة» ستتأثر بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة، بالجميع، توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

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