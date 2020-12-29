عملية الأربع ساعات تنقذ مريضًا بجدة يعاني من ثقب في القلب

أجراها فريق بمجمع الملك عبدالله
نجح فريق طبي في مجمع الملك عبدالله الطبي في مدينة جدة، من إنقاذ حياة مريض وإجراء عملية قلب مفتوح له استغرقت أربع ساعات.
وذكرت صحة جدة –في بيان لها- أن فريقًا طبيًا متخصصًا لأمراض القلب في مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، تعامل بنجاح مع حالة طارئة لمريض؛ حيث أظهرت النتائج الفحوصات الطبية، وجود ثقب لديه بين البطين الأيمن والبطين الأيسر وضيق في مسار الشريان الرئوي.
وتم التدخل وبشكل عاجل وإجراء عملية قلب مفتوح لإنقاذ الحالة والتي استغرقت «4» ساعات، وتمكن الفريق الطبي المتخصص من إقفال الثقب الموجود بين البطين الأيمن والبطين الأيسر، مع توسيع مسار الشريان الرئوي، و تكللت العملية بالنجاح ودون وجود أي مضاعفات تذكر.
وأشارت صحة جدة، أن المريض خضع بعد العملية للملاحظة في العناية القلبية بقسم العناية المركزة وتحسنت الحالة الصحية وسُمح له بالخروج مع اتباع تعليمات الطبيب المختص ومتابعة للحالة.
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