دعت إلى الدخول إلى تطبيق «صحتي»..
أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، أن حوالي 737 ألفًا و850 شخصًا سجلوا حتى الآن في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح كورونا (كوفيد-19).
وكنا المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي قال في وقت سابق إنه لم يثبت تأثير فيروس كورونا المتحور على الأطفال أو انتشاره في فئة عمرية معينة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن التطعيم بلقاح كورونا سيكون على مراحل، مشيرًا إلى أن التسجيل سيكون متاحًا لجميع أفراد المجتمع.
وشدد على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها، محذرًا من نقل الشائعات المغلوطة حول اللقاح، مؤكدًا أن التقيّد بالاحترازات الوقائية يقينًا من التحور المرصود مؤخرًا وجميع التحورات بإذن الله.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: 737 ألف شخص سجلوا للحصول على لقاح كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.