الصحة: 737 ألف شخص سجلوا للحصول على لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، أن حوالي 737 ألفًا و850 شخصًا سجلوا حتى الآن في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح كورونا (كوفيد-19).

وكنا المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي قال في وقت سابق إنه لم يثبت تأثير فيروس كورونا المتحور على الأطفال أو انتشاره في فئة عمرية معينة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن التطعيم بلقاح كورونا سيكون على مراحل، مشيرًا إلى أن التسجيل سيكون متاحًا لجميع أفراد المجتمع.

وشدد على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها، محذرًا من نقل الشائعات المغلوطة حول اللقاح، مؤكدًا أن التقيّد بالاحترازات الوقائية يقينًا من التحور المرصود مؤخرًا وجميع التحورات بإذن الله.