خادم الحرمين يوجه دعوة إلى سلطان عمان لحضور القمة الخليجية بالرياض

قام الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف فلاح الحجرف اليوم الثلاثاء، بتسليم دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى السلطان هيثم بن طارق سُلطان عُمان، للمشاركة في القمة الخليجية الـ41 المزمع عقدها في المملكة العربية السعودية بتاريخ 5 يناير القادم.

وقال الدكتور الحجرف –في بيان نشره مجلس التعاون عبر موقعه الإلكتروني- إنه التقى مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وتشرف بتسليمه دعوة خادم الحرمين الشريفين إلى أخيه السلطان هيثم بن طارق سُلطان عُمان، للمشاركة في الدورة الواحد والأربعين للمجلس الأعلى المزمع عقدها في المملكة.

كما استعرض –خلال اللقاء- مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء خلال العقود الأربع الماضية.

يُذكر أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يعد أحد أكبر التجمعات الاقتصادية في العالم بناتج محلي إجمالي يبلغ 1.6 تريليون دولار وسادس أكبر مصدر سلعي في العالم بإجمالي صادرات بلغت 609.5 مليارات دولار.

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