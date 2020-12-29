الزعاق: نجم الشولة يفتتح لياليه الطويلة.. 13 يومًا من البرد الشديد

أشار إلى قرب انتهاء المربعانية..
أوضح المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم الثلاثاء هو اول أيام «الشولة» وهي النجم الثالث من نجوم المربعانية ومدتها 13 يومًا.
وقال الزعاق –عبر حسابه على تويتر- إن المربعانية تتكون من 40 يومًا، وبها ثلاثة نجوم، وهي: الإكليل والقلب والشولة، مشيرًا إلى أنه متبقٍ على المربعانية 13 يومًا وتنتهي.
وأشار الزعاق إلى أنه خلال نجم الشولة، تبدأ الأشجار في إنبات أوراقها من جديد، وتتميز بالبرد الشديد وطول لياليها، وتقول العرب « إذا طلعت الشولة طال الليل طوله وأعجلت الشيخ البولة».
بقي على المربعانية 13 يوم وتنتهي pic.twitter.com/xW77pfJdkd— د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) December 29, 2020
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