شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل 149 إصابة بفيروس كورونا و159 حالة تعافٍ والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم ، عن تسجيل 149 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (8) حالات وفيات ، وتسجيل (159) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (353,512) حالة .

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