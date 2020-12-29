شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مشروعات صحية بـ 158 مليون ريال في جازان والان نبدء بالتفاصيل

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم ، حزمة من المشروعات التطويرية الصحية بجازان بتكلفة إجمالية بلغت “154,796,234 " مليون ريال.

وشملت المشروعات ، افتتاح المرحلة الأولى لمشروع مستشفى جازان التخصصي (الطوارئ ، والعيادات ، والأشعة ، والمختبر ، والصيدلية )، بالإضافة إلى تدشين مرحلة تجهيز المختبر الإقليمي وبنك الدم ومركز السموم، وكذلك افتتاح المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بصحة جازان والانتهاء من المرحلة الإنشائية لمشروع تطوير وتوسعة مركز طب الأسنان التخصصي.

وتضمنت مشروع تطوير ثلاثة مراكز صحية على الهوية الوزارية وهي (مركز صحي مخطط 5 ومركز صحي الكربوس ومركز صحي المرابي)، وافتتاح المبنى الجديد للمديرية العامة للشؤون الصحية بجازان ، وتحسين بيئة العمل والمستفيدين بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، وافتتاح مشروع النادي الصحي، وتدشين خدمة الرعاية عن بعد والطب والاتصال وخدمة طارئ لمتابعة الأحداث الطارئة بجميع المنشآت الصحية.

كما بحث سمو الأمير محمد بن ناصر مع وزير الصحة خلال مراسيم التدشين احتياجات المنطقة من المشروعات الصحية وسير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها حالياً ، والسبل الكفيلة بتنفيذها وفق الوقت المحدد لها ، وتذليل الصعوبات والعقبات التي قد تواجه تنفيذ البعض منها ، موجهاً بأهمية العمل الجاد والمخلص بما يسهم في الرقي بالخدمات الطبية إلى مستوى متطور، يحقق طموح المستفيدين من أهالي المنطقة والمقيمين انفاذاَ لتوجيهات القيادة الحكيمة.