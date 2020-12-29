شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: تنمية الأوقاف تتطلب منظومة تكاملية فاعلة والان نبدء بالتفاصيل

• أهمية الاستفادة من ريع الأوقاف في تنمية المجتمع وسد احتياجاته

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم ، محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي.

ونوه سموه بحرص واهتمام القيادة الرشيدة -يحفظها الله- بقطاع الأوقاف، لما له من أهمية في تنمية وتطوير المجتمع، وما رسمته رؤية المملكة من مستهدفات للقطاع غير الربحي ولاسيما قطاع الأوقاف، الذي يمثل رافداً تنموياً واجتماعياً هاماً، مؤكداً سموه أن إدارة وتنمية الأوقاف يتطلب منظومة تكاملية فاعلة، توحد الجهود، وتستثمر القدرات، وتستلهم من التجارب السابقة والإقليمية والعالمية في مجال الوقف، وتسهم في صناعة نموذج وقفي فريد، يحقق التنمية الاقتصادية، ومبدأ التكافل الاجتماعي، ويعظم العائد من الوقف على الواقف وعلى المجتمع، موضحاً سموه أهمية الاستفادة من عوائد الأوقاف وصرفها وفق توصية الواقفين، ومراعاة الأولويات والاحتياجات التنموية لكل فئة، مردفاً بضرورة حث المجتمع وتحفيزه على المساهمة في الأوقاف، والمبادرة بالتبرع لها، والابتكار في المجالات والتطبيقات الوقفية.

واطلع سموه على إيجازٍ عن جهود الهيئة ومبادراتها، مشيداً سموه بها، متمنياً للهيئة والقائمين عليها التوفيق في مهام عملهم.