شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق منشأتين سمحا بدخول زبائن دون كمامة بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت بلدية وسط الدمام منشأتين غذائيتين وذلك بعد رصد تهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية لفيروس ( كوفيد-19 ) والسماح بدخول الزبائن دون ارتداء الكمام وهذا مخالف للأنظمة. وتدعو البلدية المواطنين والمقيمين والمنشآت التجارية والصحية إلى الالتزام بالإجراءات وعدم التهاون في تطبيقها لما فيه سلامة الجميع.

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق منشأتين سمحا بدخول زبائن دون كمامة بالدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.