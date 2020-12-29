ضبط مزرعة دواجن بدون ترخيص في جدة

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس عادل بن مطلق الشيخ أن هذه الجولات التفتيشية تأتي استمرارًا للجهود المبذولة من قِبل لجنة أنفلونزا الطيور، وهي جزء من خطة متكاملة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، تقوم من خلالها بعدة جولات على المنشآت البيطرية؛ كمحلات بيع طيور الزينة والحيوانات الأليفة والعيادات البيطرية؛ وذلك لمتابعة عملها ومدى التزامها بنظام الرفق بالحيوان ونظام مزاولة المهن الطبية البيطرية، ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية لتفشي أي وباء لا سمح الله.

وقد قررت اللجنة استدعاء صاحب المزرعة المخالفة، وأخذ عليه التعهدات اللازمة، وطالبته بإزالة الموقع وعدم ممارسة النشاط إلا بعد الموافقات واستخراج التصاريح اللازمة من الجهات المختصة.

من جهته أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، أن قطاع الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة يحظى برعاية واهتمام كبيرين من القيادة الرشيدة، تمثلا في المحافظة على الثروة الحيوانية بالمملكة وإنمائها، وذلك من خلال تقديم الرعاية الصحية البيطرية وتقديم النصح، والمشورة الفنية، والتوعية، والتثقيف لجميع مربي الثروة الحيواني.

ودعا الغامدي المستثمرين ومربي الماشية في منطقة مكة المكرمة إلى الاستفادة من الخدمات المقدمة من الوزارة لخدمة المستفيدين في قطاعات الزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية في المملكة عبر منصة زراعي، التي تتيح استخراج وتجديد تراخيص الثروة النباتية، وتراخيص الثروة الحيوانية، وتراخيص الثروة السمكية، إضافة إلى تراخيص الخِدْمات المساندة، عبر الدخول إلى الرابط، واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في المنصة، وتقديم المستندات اللازمة لإكمال خِدْمات استخراج وتجديد التراخيص في المجالات المذكورة في وقت وجيز ودون تكاليف.

وأضاف الغامدي أنه على جميع مشاريع الدواجن في المنطقة تعزيز إجراءات الأمن الحيوي في المشاريع، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أية حالات اشتباه على رقم طوارئ الثروة الحيوانية ٨٠٠٢٤٧٠٠٠٠ والذي يعمل على مدار ٢٤ ساعة.