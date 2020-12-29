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فرق المكافحة تقضي على سرب كبير من الجراد في أضم
متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي- الليث
قضت فرق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أضم على سرب كبير من الجراد، وذلك خلال أعمالها في اليومَين الماضيَين ضمن جهود مواجهة الجراد الذي اجتاح بعض قرى المحافظة.
ودعا مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس سلمان بن محمد المتعاني إلى سرعة الإبلاغ في حال مشاهدة أي تجمعات للجراد، عبر نظام البلاغات الموحد “بلغ”.
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