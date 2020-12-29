شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم: القبض على مواطن تباهى بمبلغ مالي وأطلق أعيرة نارية في الهواء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات المختصة تمكنت من تحديد هوية شخص ظهر في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتباهى بمبلغٍ مالي بحوزته، ويطلق أعيرة نارية في الهواء من سلاح ناري يحمله، دون اكتراث بعواقب فعله وخطورته على أمن وسلامة الآخرين، وتوثيقه لذلك ونشره.

وأشار المقدم السحيباني إلى انه تم القبض عليه، وهو مواطن، في العقد الثالث من العمر، وإيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه وإحالته إلى فرع النيابة العامة.